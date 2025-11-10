В Пензенской области 625 ветеранов СВО смогли оценить свое здоровье

В Пензенской области за 10 месяцев 2025 года 625 ветеранов специальной военной операции оценили свое здоровье в рамках диспансеризации. Демобилизованные участники СВО проходят различные осмотры во внеочередном порядке в течение месяца после прибытия.
«Обследования проводятся в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а при необходимости могут быть организованы на дому. Для удобства граждан в поликлиниках назначены ответственные специалисты, координирующие оказание первичной помощи участникам СВО», - уточнили в региональном ТФОМС.
Специалисты фонда занимаются мониторингом результатов диспансеризации для своевременного выявления у ветеранов заболеваний.
Пензенские медики не раз спасали жизнь бойцам СВО.
Так, в прошлом году врачи клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина облачились в броню, чтобы помочь мужчине, в бедре которого застрял металлический осколок. Медики заподозрили, что он является частью кассетного боеприпаса - внутри могло находиться взрывчатое вещество. Хирурги надели бронированные костюмы и провели сложнейшую операцию. В самый ответственный момент ассистенты вышли из помещения.
Перед этим в областной больнице имени Н. Н. Бурденко спасли пациента, который поступил с проникающим огнестрельным ранением грудной клетки. Врачи диагностировали травматический гемопневмоторакс - скопление крови и воздуха в плевральной полости. Из-за его нетипичной локализации провести дренаж привычным способом под УЗИ-контролем было затруднительно. Торакальный хирург использовал при операции КТ.
