Общество

В Пензенской области 625 ветеранов СВО смогли оценить свое здоровье

Печать
Telegram

В Пензенской области за 10 месяцев 2025 года 625 ветеранов специальной военной операции оценили свое здоровье в рамках диспансеризации. Демобилизованные участники СВО проходят различные осмотры во внеочередном порядке в течение месяца после прибытия.

«Обследования проводятся в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а при необходимости могут быть организованы на дому. Для удобства граждан в поликлиниках назначены ответственные специалисты, координирующие оказание первичной помощи участникам СВО», - уточнили в региональном ТФОМС.

Специалисты фонда занимаются мониторингом результатов диспансеризации для своевременного выявления у ветеранов заболеваний.

Пензенские медики не раз спасали жизнь бойцам СВО.

Так, в прошлом году врачи клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина облачились в броню, чтобы помочь мужчине, в бедре которого застрял металлический осколок. Медики заподозрили, что он является частью кассетного боеприпаса - внутри могло находиться взрывчатое вещество. Хирурги надели бронированные костюмы и провели сложнейшую операцию. В самый ответственный момент ассистенты вышли из помещения.

Перед этим в областной больнице имени Н. Н. Бурденко спасли пациента, который поступил с проникающим огнестрельным ранением грудной клетки. Врачи диагностировали травматический гемопневмоторакс - скопление крови и воздуха в плевральной полости. Из-за его нетипичной локализации провести дренаж привычным способом под УЗИ-контролем было затруднительно. Торакальный хирург использовал при операции КТ.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети