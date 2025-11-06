Спорт

В России появятся школьные лиги по основным видам спорта

Школьные спортивные лиги по наиболее популярным видам спорта должны появиться во всех регионах страны, заявил Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта в Самаре 6 ноября.

«Знаю, сейчас в ряде российских регионов создаются школьные спортивные лиги. Создаются целые группы команд, клубов, которые будут соревноваться друг с другом. Считаю, что такие лиги - причем по наиболее популярным, массовым видам спорта - должны быть во всех субъектах Федерации», - обозначил свою позицию Владимир Путин.

Он попросил не затягивать процесс и предложил посвятить вопросам развития системы соревнований в России следующее заседание Совета по спорту.

Министр просвещения Сергей Кравцов напомнил, что понятие школьной лиги было введено в Закон о спорте чуть более 5 лет назад. «За это время практика его применения показала, что только 20% лиг сегодня создаются в форме юридических лиц. Часть лиг создается в качестве структурных подразделений. Но абсолютное большинство лиг сегодня сложилось без образования юридического лица, по сути, как система уникальных соревнований. В ряде случаев эти соревнования проводятся от муниципального этапа до всероссийского», - рассказал он. Сергей Кравцов выступил с инициативой изменить подход к определению школьных спортивных лиг и регламентации их деятельности.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев в свою очередь добавил, что для обеспечения дальнейшего развития школьного спорта оба ведомства (Минспорт и Минпросвещения) предлагают создать единого оператора школьных лиг. «Он централизует всю организацию проведения соревнований во всех школах России», - уточнил Михаил Дегтярев.

