В России появятся школьные лиги по основным видам спорта

06.11.2025 | 21:18

Школьные спортивные лиги по наиболее популярным видам спорта должны появиться во всех регионах страны, заявил Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта в Самаре 6 ноября.

«Знаю, сейчас в ряде российских регионов создаются школьные спортивные лиги. Создаются целые группы команд, клубов, которые будут соревноваться друг с другом. Считаю, что такие лиги - причем по наиболее популярным, массовым видам спорта - должны быть во всех субъектах Федерации», - обозначил свою позицию Владимир Путин.

Он попросил не затягивать процесс и предложил посвятить вопросам развития системы соревнований в России следующее заседание Совета по спорту.

Министр просвещения Сергей Кравцов напомнил, что понятие школьной лиги было введено в Закон о спорте чуть более 5 лет назад. «За это время практика его применения показала, что только 20% лиг сегодня создаются в форме юридических лиц. Часть лиг создается в качестве структурных подразделений. Но абсолютное большинство лиг сегодня сложилось без образования юридического лица, по сути, как система уникальных соревнований. В ряде случаев эти соревнования проводятся от муниципального этапа до всероссийского», - рассказал он. Сергей Кравцов выступил с инициативой изменить подход к определению школьных спортивных лиг и регламентации их деятельности.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев в свою очередь добавил, что для обеспечения дальнейшего развития школьного спорта оба ведомства (Минспорт и Минпросвещения) предлагают создать единого оператора школьных лиг. «Он централизует всю организацию проведения соревнований во всех школах России», - уточнил Михаил Дегтярев.