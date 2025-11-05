С 7 ноября в Пензе закроют выезд с улицы Одесской на М-5

С 7 ноября на трассе М-5 в Пензе, в районе выезда с улицы Одесской, изменится схема движения транспорта. Причина - ремонт дороги.
Подрядчик будет фрезеровать полосу движения в сторону Самары на 629-м километре, а затем укладывать верхний слой асфальтобетона.
Из-за этого выезд с Одесской на трассу на время придется закрыть. Светофор переведут в режим «мигающий желтый».
Завершить все работы на данном участке и открыть выезд планируется до 11 ноября, уточнили в ФКУ «Поволжуправтодор».
Дорожники попросили водителей не создавать препятствий для специализированной техники.
Новости по теме
- В каменской больнице открыли обновленное наркоотделение
- В Никольском районе ввели в эксплуатацию мост через реку Айву
- В Пензе больше 60% взрослых поликлиник требуют капремонта
- 7 ноября перекроют движение на участке улицы Пушкина
- Участок 2-го проезда Свердлова будет перекрыт до 5 ноября
- Как в экстремальных шоу: пензячка рассказала о дороге на ул. Горького
- В Наровчатском районе отремонтировали мост через Каурец
- Олег Мельниченко: Бюджет на 2026 год сохранит социальную направленность
- 2 ноября в районе Юбилейной площади изменят схему движения
- В Кузнецке завершили капремонт 749 метров теплосетей
Последние новости
- 6 ноября в Пензе в домах на нескольких улицах не будет света
- Имеющим накопительную пенсию нужно принять решение о ее будущем
- Квартиры в ЖК «Радужные дворы» стали доступнее для семей с детьми
- У 6 635 жителей региона выявили злокачественные новообразования
- «Ключ здоровья» поддержит сердце и сосуды осенью
- В пензенской больнице № 4 появилось новое оборудование
- Дневную сонливость назвали поводом насторожиться
- Названо количество мигрантов в Пензенской области
- На строительство школы в Арбекове выделили еще почти 0,5 млрд
- Пензенец получил штраф за полет в Мокшанском районе
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!