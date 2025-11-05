Общество

С 7 ноября в Пензе закроют выезд с улицы Одесской на М-5

С 7 ноября на трассе М-5 в Пензе, в районе выезда с улицы Одесской, изменится схема движения транспорта. Причина - ремонт дороги.

Подрядчик будет фрезеровать полосу движения в сторону Самары на 629-м километре, а затем укладывать верхний слой асфальтобетона.

Из-за этого выезд с Одесской на трассу на время придется закрыть. Светофор переведут в режим «мигающий желтый».

Завершить все работы на данном участке и открыть выезд планируется до 11 ноября, уточнили в ФКУ «Поволжуправтодор».

Дорожники попросили водителей не создавать препятствий для специализированной техники.

