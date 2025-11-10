В Пензенской области будут ловить «черных лесорубов»

С 10 ноября в Пензенской области стартует межведомственное оперативно-профилактическое мероприятие «Лесовоз», сообщили в региональном минлесхозе.
Цель - предотвратить незаконную заготовку и оборот древесины, пресечь незаконные рубку и транспортировку древесины без заполнения сопроводительного документа, предусмотренного законодательством.
Акция продлится до 10 декабря.
Операцию «Лесовоз» ежегодно весной и осенью проводят сотрудники минлесхоза и полиции. Они дежурят на дорогах области и проводят совместные рейды в лесах.
С 10 декабря, в предновогодний период, традиционно усиливают охрану деревьев хвойных пород. До 31 декабря организуются рейды по лесным участкам, где возможна рубка сосен и елей.
