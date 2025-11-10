Общество

В Пензенской области будут ловить «черных лесорубов»

Печать
Telegram

С 10 ноября в Пензенской области стартует межведомственное оперативно-профилактическое мероприятие «Лесовоз», сообщили в региональном минлесхозе.

Цель - предотвратить незаконную заготовку и оборот древесины, пресечь незаконные рубку и транспортировку древесины без заполнения сопроводительного документа, предусмотренного законодательством.

Акция продлится до 10 декабря.

Операцию «Лесовоз» ежегодно весной и осенью проводят сотрудники минлесхоза и полиции. Они дежурят на дорогах области и проводят совместные рейды в лесах.

С 10 декабря, в предновогодний период, традиционно усиливают охрану деревьев хвойных пород. До 31 декабря организуются рейды по лесным участкам, где возможна рубка сосен и елей.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото pxhere.com
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети