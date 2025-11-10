Порядок выплаты 1 млн рублей после смерти бойца планируют изменить

В Пензенской области планируют внести изменения в порядок предоставления региональной единовременной материальной помощи в размере 1 млн рублей членам семей военнослужащих, которые погибли в зоне СВО.
Проект соответствующего постановления председателя правительства Николая Симонова сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.
Внесение уточнений потребовалось после того, как в состав членов семьи погибшего бойца решили включать сожительниц при соблюдении ряда условий:
- если судебным решением установлен факт совместного проживания с военнослужащим на протяжении не менее 3 лет и ведения общего хозяйства на момент заключения им контракта о прохождении военной службы или призыва по мобилизации;
- если имеется общий несовершеннолетний ребенок.
В проекте постановления говорится о том, что, если до включения сожительницы в состав членов семьи выплата уже была начислена другим родственникам погибшего, женщине не предоставят деньги из регионального бюджета. Ей нужно будет обратиться в суд с требованием о взыскании положенной ей части с прочих получателей.
