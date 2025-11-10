Общество

Порядок выплаты 1 млн рублей после смерти бойца планируют изменить

Печать
Telegram

В Пензенской области планируют внести изменения в порядок предоставления региональной единовременной материальной помощи в размере 1 млн рублей членам семей военнослужащих, которые погибли в зоне СВО.

Проект соответствующего постановления председателя правительства Николая Симонова сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Внесение уточнений потребовалось после того, как в состав членов семьи погибшего бойца решили включать сожительниц при соблюдении ряда условий:

- если судебным решением установлен факт совместного проживания с военнослужащим на протяжении не менее 3 лет и ведения общего хозяйства на момент заключения им контракта о прохождении военной службы или призыва по мобилизации;

- если имеется общий несовершеннолетний ребенок.

В проекте постановления говорится о том, что, если до включения сожительницы в состав членов семьи выплата уже была начислена другим родственникам погибшего, женщине не предоставят деньги из регионального бюджета. Ей нужно будет обратиться в суд с требованием о взыскании положенной ей части с прочих получателей.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети