«Термодом» предлагает квартиру в «Созвездии» с выгодой 475 660 руб.

Только на неделе с 10 по 16 ноября купить 1-комнатную квартиру в топовом жилом комплексе «Созвездие» можно с выгодой в 475 660 рублей. Новая цена действует всего семь дней в рамках акции «Время выгодных решений».

Квартира недели - 44,4 кв. м в монолитном 25-этажном доме «Атлас».

Это 1-комнатная квартира с предчистовой отделкой, удобным расположением относительно лифтового холла, с видом на улицу Изумрудную Города Спутника, выходом на лоджию из кухни, раздельным санузлом и изолированной комнатой, в которую бонусом уже проведено электричество.

Дополнительные плюсы жизни в «Созвездии»:

- функциональная единая входная группа с офисом управляющей компании;

- закрытый двор;

- подземный паркинг;

- 2 минуты до набережной;

- в шаговой доступности: детские сады, школы, ТЦ, бассейн, магазины, кафе.

Дом сдан, ключи вручаются сразу в день покупки.

Акция «Время выгодных решений» действует при ипотеке или 100%-й оплате.

Записаться на консультацию можно здесь: clck.ru/3QEMPN.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», ИНН 5829002577, сайт termodom-pnz.ru.

