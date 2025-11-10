«Термодом» предлагает квартиру в «Созвездии» с выгодой 475 660 руб.

Только на неделе с 10 по 16 ноября купить 1-комнатную квартиру в топовом жилом комплексе «Созвездие» можно с выгодой в 475 660 рублей. Новая цена действует всего семь дней в рамках акции «Время выгодных решений».
Квартира недели - 44,4 кв. м в монолитном 25-этажном доме «Атлас».
Это 1-комнатная квартира с предчистовой отделкой, удобным расположением относительно лифтового холла, с видом на улицу Изумрудную Города Спутника, выходом на лоджию из кухни, раздельным санузлом и изолированной комнатой, в которую бонусом уже проведено электричество.
Дополнительные плюсы жизни в «Созвездии»:
- функциональная единая входная группа с офисом управляющей компании;
- закрытый двор;
- подземный паркинг;
- 2 минуты до набережной;
- в шаговой доступности: детские сады, школы, ТЦ, бассейн, магазины, кафе.
Дом сдан, ключи вручаются сразу в день покупки.
Акция «Время выгодных решений» действует при ипотеке или 100%-й оплате.
Записаться на консультацию можно здесь: clck.ru/3QEMPN.
Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», ИНН 5829002577, сайт termodom-pnz.ru.
