Общество

Пензенская область окажется во власти южного циклона

Печать
Telegram

На этой рабочей неделе Пензенская область окажется под влиянием южного циклона, существенных изменений в погоде не ожидается. Об этом сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«На улице по-прежнему облачно. Прохождение атмосферных фронтов будет сопровождаться осадками, преимущественно в виде дождя различной интенсивности, а умеренный ветер станет день ото дня менять свое направление», - пояснила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

Температурный режим, по ее словам, будет на 3-5 градусов превышать климатическую норму. Днем уличные термометры могут показать до +10, по ночам также ожидается плюс (от +1 до +7 градусов).

«Лишь к выходным погода начнет налаживаться: облаков значительно поубавится, и осадки ослабеют», - добавила Светлана Иванкова.

В минувшие выходные регион находился во власти атмосферных фронтов северо-западных вихрей. Благодаря затоку влажного и теплого воздуха сохранялось преобладание облачной погоды.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети