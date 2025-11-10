Пензенская область окажется во власти южного циклона

На этой рабочей неделе Пензенская область окажется под влиянием южного циклона, существенных изменений в погоде не ожидается. Об этом сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«На улице по-прежнему облачно. Прохождение атмосферных фронтов будет сопровождаться осадками, преимущественно в виде дождя различной интенсивности, а умеренный ветер станет день ото дня менять свое направление», - пояснила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.
Температурный режим, по ее словам, будет на 3-5 градусов превышать климатическую норму. Днем уличные термометры могут показать до +10, по ночам также ожидается плюс (от +1 до +7 градусов).
«Лишь к выходным погода начнет налаживаться: облаков значительно поубавится, и осадки ослабеют», - добавила Светлана Иванкова.
В минувшие выходные регион находился во власти атмосферных фронтов северо-западных вихрей. Благодаря затоку влажного и теплого воздуха сохранялось преобладание облачной погоды.
