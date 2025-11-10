11 ноября пензенцам снова пригодятся зонты

10.11.2025 | 20:30

Во вторник, 11 ноября, в Пензенской области снова ожидаются дожди. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Предстоящая ночь будет относительно теплой - термометры покажут +1...+6 градусов. Днем воздух разогреется до +5...+10, к следующей ночи температура вернется к предыдущим значениям.

На протяжении всего дня сохранится западный ветер со скоростью 7-12 м/с, далее его сменит восточный.

В течение суток погода останется облачной с прояснениями, которые станут перемежаться небольшими дождями.

В народном календаре 11 ноября день Аврамия Овчара и Анастасии Овечницы. Низкие облака в старину считались вестниками стужи. Воркование голубей по приметам сулило хорошую погоду, а карканье ворон - мороз.