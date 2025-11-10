Общество

11 ноября пензенцам снова пригодятся зонты

Печать
Telegram

Во вторник, 11 ноября, в Пензенской области снова ожидаются дожди. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Предстоящая ночь будет относительно теплой - термометры покажут +1...+6 градусов. Днем воздух разогреется до +5...+10, к следующей ночи температура вернется к предыдущим значениям.

На протяжении всего дня сохранится западный ветер со скоростью 7-12 м/с, далее его сменит восточный.

В течение суток погода останется облачной с прояснениями, которые станут перемежаться небольшими дождями.

В народном календаре 11 ноября день Аврамия Овчара и Анастасии Овечницы. Низкие облака в старину считались вестниками стужи. Воркование голубей по приметам сулило хорошую погоду, а карканье ворон - мороз.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети