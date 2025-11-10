В Кузнецке запустили конкурс поделок для бойцов к Новому году

Среди юных жителей Кузнецка объявили творческий конкурс «Новогодний подарок солдату СВО». Организатором выступила центральная городская библиотека имени А. Н. Радищева.
Участниками могут стать дети и подростки в возрасте до 18 лет. Номинаций три:
- «Солдату на счастье»: предлагается изготовить поделку-талисман в виде подковы размером не более 15 × 15 см;
- «С Новым годом, мой защитник!»: можно оформить открытку-письмо размером не более 29 × 21 см с пожеланием участнику СВО;
- «Лошадь - символ 2026 года»: принимаются изображения животного (размер любой).
Все поделки могут быть выполнены из различных материалов в любой технике.
До 15 декабря работы ждут в библиотеке по адресу: г. Кузнецк, ул. Кирова, д. 100, с 10:00 до 17:00 в любой день, кроме субботы. Телефон 8 (84157) 9-00-59.
Лучшие поделки отправят бойцам в зону проведения специальной военной операции, уточнили в городской администрации.
