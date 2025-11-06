Учеба

Владимир Путин поручил поддержать авторитет учителей физкультуры

Печать
Telegram

Необходимо поддерживать авторитет учителей физкультуры и создавать максимум возможностей для их содержательной, результативной работы. Такое мнение высказал Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта в Самаре 6 ноября.

Глава государства отметил, что важно сократить им формальную отчетность и обеспечить современные условия труда.

«Было бы правильно узнать мнение и самих учителей. Уверен, педагоги с готовностью расскажут, что конкретно необходимо для того, чтобы дети стремились на урок физкультуры и с удовольствием занимались. Надо обеспечить, чтобы дети занимались физической культурой», - заявил Владимир Путин.

Президент добавил, что это в полной мере относится и к внеурочной работе. «Дополняя основную образовательную программу, занятия спортом должны быть не только достаточными по объему и полезными для здоровья, но и по-настоящему интересными», - пояснил он.

Владимир Путин поручил выстраивать работу школьных спортклубов так, чтобы они стали привлекательными для учеников и по форме, и по содержанию.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети