Владимир Путин поручил поддержать авторитет учителей физкультуры

06.11.2025 | 20:47

Необходимо поддерживать авторитет учителей физкультуры и создавать максимум возможностей для их содержательной, результативной работы. Такое мнение высказал Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта в Самаре 6 ноября.

Глава государства отметил, что важно сократить им формальную отчетность и обеспечить современные условия труда.

«Было бы правильно узнать мнение и самих учителей. Уверен, педагоги с готовностью расскажут, что конкретно необходимо для того, чтобы дети стремились на урок физкультуры и с удовольствием занимались. Надо обеспечить, чтобы дети занимались физической культурой», - заявил Владимир Путин.

Президент добавил, что это в полной мере относится и к внеурочной работе. «Дополняя основную образовательную программу, занятия спортом должны быть не только достаточными по объему и полезными для здоровья, но и по-настоящему интересными», - пояснил он.

Владимир Путин поручил выстраивать работу школьных спортклубов так, чтобы они стали привлекательными для учеников и по форме, и по содержанию.