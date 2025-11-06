Ремонт школы в Пачелме снова не закончили в срок

06.11.2025 | 08:31

В школе № 1 Пачелмы продолжается ремонт, хотя работы должны были завершить 20 октября. Ситуация вызывает недовольство у родителей, опасающихся за качество получаемого детьми образования и уровень подготовки к экзаменам.

О том, что ремонт продолжается, рассказала вечером в среду, 5 ноября, на странице губернатора во «ВКонтакте» жительница Пачелмы.

«Администрация уверяла, что во второй четверти ученики вернутся в стены родной школы. Но пока мы продолжаем «учиться» по старой схеме - в кадетском корпусе и второй школе. И когда окончен будет ремонт, неизвестно. Даже приблизительных сроков никто не знает», - написала женщина.

По ее словам, из-за затянувшегося ремонта страдают и учащиеся образовательного учреждения, что взяло детей из школы № 1, поскольку занятия в первую смену вынужденно сокращают, чтобы успеть до прихода второй.

Ответа на обращение сельчанки пока не поступило.

Школу хотели отремонтировать к началу учебного года. Согласно условиям контрактов, которые учреждение заключило с коммерческими организациями, ремонт здания должны были закончить до 25 августа, а системы отопления - до 15 сентября.

На деле же подрядчик в срок не уложился, а ход исполнения работ не проверяли надлежащим образом.

Затянувшимся ремонтом учреждения заинтересовалась прокуратура. Надзорное ведомство побывало на месте с проверкой. Директору школы и руководителям коммерческих организаций внесли представления. Также по итогам визита образовательное учреждение направило подрядчикам претензии о выплате штрафа и неустойки.