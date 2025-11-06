Сетевое издание|18+|Четверг|6 ноя 2025|11:44
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в MAX PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+8oC
Завтра | Облачно |

Глас народа

Ремонт школы в Пачелме снова не закончили в срок

Печать
Telegram

В школе № 1 Пачелмы продолжается ремонт, хотя работы должны были завершить 20 октября. Ситуация вызывает недовольство у родителей, опасающихся за качество получаемого детьми образования и уровень подготовки к экзаменам.

О том, что ремонт продолжается, рассказала вечером в среду, 5 ноября, на странице губернатора во «ВКонтакте» жительница Пачелмы.

«Администрация уверяла, что во второй четверти ученики вернутся в стены родной школы. Но пока мы продолжаем «учиться» по старой схеме - в кадетском корпусе и второй школе. И когда окончен будет ремонт, неизвестно. Даже приблизительных сроков никто не знает», - написала женщина.

По ее словам, из-за затянувшегося ремонта страдают и учащиеся образовательного учреждения, что взяло детей из школы № 1, поскольку занятия в первую смену вынужденно сокращают, чтобы успеть до прихода второй.

Ответа на обращение сельчанки пока не поступило.

Школу хотели отремонтировать к началу учебного года. Согласно условиям контрактов, которые учреждение заключило с коммерческими организациями, ремонт здания должны были закончить до 25 августа, а системы отопления - до 15 сентября.

На деле же подрядчик в срок не уложился, а ход исполнения работ не проверяли надлежащим образом.

Затянувшимся ремонтом учреждения заинтересовалась прокуратура. Надзорное ведомство побывало на месте с проверкой. Директору школы и руководителям коммерческих организаций внесли представления. Также по итогам визита образовательное учреждение направило подрядчикам претензии о выплате штрафа и неустойки.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети