В Леонидовке заменили 1,16 км водопроводных сетей

10.11.2025 | 19:03

В Леонидовке (Пензенский район) завершили капитальный ремонт участков водопроводных сетей общей протяженностью 1,16 км.

Старые изношенные трубы заменили на новые, из современных материалов.

«Теперь 980 жителей ст. Леонидовки могут быть уверены в бесперебойном и стабильном водоснабжении, особенно в период повышенного спроса, например в летний сезон», - сообщили в министерстве ЖКХ и ГЗН со ссылкой на замминистра Дмитрия Герасимова.

Ранее в районе улицы Ново-Казанской в Пензе началось строительство магистрального водопровода протяженностью 653 метра и внутренним диаметром до 500 мм. Он необходим для стабильного обеспечения ресурсом активно развивающегося микрорайона ГПЗ-24.

«Трасса пройдет от Стрельбищенской, 15/1, до Измайлова, 65. Линию будем прокладывать как открытым способом, так и методом горизонтального направленного бурения», - уточнил глава города Олег Денисов.