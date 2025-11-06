У памятника блокадникам в Пензе переложили просевшую плитку

06.11.2025 | 19:00

В четверг, 6 ноября, на пересечении улиц Мира и Ленинградской в Пензе переложили плитку, которая просела после благоустройства места раскопок.

Речь идет об участке напротив памятника героям блокадного Ленинграда, где ресурсники долгое время вели ремонтные работы.

По словам жителей Западной Поляны, коммунальщики «сначала копали в одном месте, а потом сделали еще несколько разрытий». Некоторое время основная яма у дороги была заброшена.

«По каким-то причинам ее не закапывали, потом наконец закопали, но рядом так ничего и не благоустроили. А это единственный путь для школьников, которые идут из лицея № 55 домой. Здесь располагается пешеходный переход. В результате дети вынуждены ходить по грязи, растаскивая ее по тротуару и неся с собой в лицей», - пожаловался ранее один из читателей PenzaInform.ru.

В конце концов дорожку восстановили, уложив снятую ранее плитку, однако она тут же просела. Невооруженным глазом были видны 2 колеи, будто от проезда коммунальной техники.

Вскоре коммунальщики переделали работу, устранив просадку.