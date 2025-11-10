В России стали блокировать интернет на сим-картах для защиты от БПЛА

10.11.2025 | 20:04

В России запустили механизм защиты от беспилотников с помощью временной блокировки интернета на сим-картах. Он заработал в тестовом режиме с 10 ноября.

По словам специалистов Минцифры РФ, при попадании устройства с сим-картой в страну из-за рубежа доступ ко Всемирной паутине и СМС на ней будет ограничен.

Для снятия блокировки потребуется подтверждение, что карта находится в руках человека, а не в БПЛА.

От мобильного оператора придет сообщение, в котором будет ссылка. Нужно открыть ее и авторизоваться с помощью капчи. Также можно позвонить в кол-центр и пройти идентификацию по телефону.

«Для абонентов с российскими сим-картами действует так называемый период охлаждения на 24 часа, если сим-карта неактивна в течение 72 часов; при возвращении из международного роуминга», - рассказали эксперты.