В Иссе ремонт больницы вышел на завершающий этап

В Иссе капитальный ремонт терапевтического корпуса участковой больницы подходит к концу, сообщили в региональном минздраве в четверг, 6 ноября.
Сейчас специалисты завершают отделочные работы, монтируют сантехнику. Они уже уложили напольное покрытие, установили дверные блоки и перегородки из ПВХ и закончили отделку дверных и оконных откосов.
Медучреждение готово на 95%.
«После сдачи объекта нам предстоит еще большая работа по подготовке корпуса к приему пациентов. Это уборка помещений, сборка и установка мебели и медицинского оборудования. Но, несмотря на все это, медицинский персонал и пациенты с нетерпением ждут переезда в обновленный корпус», - отметила главный врач больницы Юлия Тивикова.
Ремонт стартовал весной 2024 года, его стоимость составила более 40 млн рублей. Предстояло обновить терапевтическое отделение и круглосуточный стационар.
