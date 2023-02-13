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Общество

Почти все Арбеково могут отключить от отопления из-за утечки

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История с печальным продолжением. Журналисты 11 канала уже рассказывали о коммунальной аварии в СНТ «40 лет Октября 2», которая теперь приняла масштабы бедствия. Поток горячей воды, вырывающийся из-под бетонной плиты теплопункта, за несколько дней бездействия ресурсников увеличился в несколько раз. Залитыми оказались десятки приусадебных участков. Больше всего дачники переживают за свои надворные постройки.

«Новый линолеум положили только в этом году - вздулся. Ламинат во второй комнате тоже приподнялся, обои отошли от сырости. До такой степени дом просел - реально видно, что вода крышу и стены размыла», - сообщила дачница Юлия Цапулина.

Садовый инструмент владельцы шести соток вынуждены были взять в руки еще до начала дачного сезона. Лопатами ворошат снег, пытаясь хоть как-нибудь отвести воду в сторону от своих домиков.

Многочисленные обращения в ресурсоснабжающую организацию, городскую администрацию, звонки в аварийную службу не возымели никакого эффекта. Далее люди планируют оповестить о своем горе уже другие инстанции.

«Мы будем писать в прокуратуру, обращаться в суд в любом случае, потому что ущерб нормальный, дома топит и что весной будет, не знаю», - рассказал председатель СНТ «40 лет Октября 2» Игорь Борисов.

Представители ресурсоснабжающей компании приезжали на место утечки, к устранению которой планируют приступить. По их словам, для этого придется отключить от отопления почти все Арбеково.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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