Прорывы на Московской: десятки домов остались без отопления и ГВС

12.02.2025 | 16:01

Опубликован список жилых домов и административных зданий, в которых не будет отопления и горячей воды из-за прорывов на улице Московской, которые случились в среду, 12 февраля.

Адреса следующие:

- ул. Володарского, 3, 5, 7г, 9а, 15, 17, 31, 37 (управление по делам ГОЧС г. Пензы), 37Б, 39;

- ул. Московская, 3, 5, 10, 13а, 14, 16, 17а, 18, 24, 28, 30, 30а, 36/8, 39 (офисные помещения), 40, 59 (торговый центр «Арбат»), 67;

- ул. Максима Горького, 15, 17, 18, 20 (Управление Министерства юстиции РФ по Пензенской области), 22 (гостиничный комплекс), 23а, 24 (офисные помещения), 37 (офисные помещения), 38/45;

- ул. Урицкого, 62;

- ул. Кирова, 1, 2, 2а, 6/8, 10, 11, 13 (Законодательное собрание Пензенской области), 18, 18Б, 39, 43, 47, 47а (офисные помещения), 51 (Дом молодежи), 52 (офисные помещения), 52/37а, 54 (офисные помещения), 56 (бизнес-центр);

- ул. Кураева, 2, 4;

- ул. Карла Маркса, 17, 34(офисные помещения);

- ул. Белинского, 2 (Железнодорожный районный суд), 4 (военный комиссариат по Первомайскому и Ленинскому районам);

- Соборная площадь, 3 (Спасский кафедральный собор).

Сейчас ресурсоснабжающая организация занимается устранением прорывов. Планируется, что отопления и ГВС не будет до 24:00.