Для строительства школы в Арбекове будут искать нового подрядчика

16.04.2025 | 15:18

Старт строительства школы в 7-м микрорайоне Арбеково задерживается. Тему подняла жительница Пензы на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

«Почему школа в «Лугометрии», начало строительства которой было запланировано позже, чем школы в 7 мкр., начнет строиться уже с 1 мая? А по поводу школы в 7 мкр. ничего не ясно? Сколько еще дети будут мучиться в две смены? О каком образовании идет речь, когда в классе - 40 человек?» - написала пензячка.

О том, что в 7-м микрорайоне Арбеково появится школа на 1 100 мест, стало известно в прошлом году. Начало строительства было запланировано на 2025-й, окончание - на середину 2027-го.

В феврале 2025-го прошли торги. Максимальная стоимость контракта составляла 2 318 972 450 рублей. Победу одержал подрядчик, снизивший ее до 2 075 480 343 рублей.

Однако теперь ситуация усложнилась.

«Результаты торгов были отменены в соответствии с предписанием Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ», - говорится в ответе Управления капитального строительства Пензы на вопрос горожанки.

Теперь будет проведен еще один конкурс по определению подрядчика. После этого скорректируют сроки начала работ.