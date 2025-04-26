Почти 9 000 жителей области получают «чернобыльские» выплаты

26.04.2025 | 14:48

В субботу, 26 апреля, в 39-ю годовщину аварии на Чернобыльской атомной электростанции пензенцы почтили память героев, погибших при ликвидации ее последствий.

У памятника жертвам радиационных аварий и катастроф собрались представители органов власти, МЧС, общественных и молодежных организаций, ветераны-«чернобыльцы», неравнодушные горожане.

После минуты молчания участники акции зажгли свечи и возложили венки и цветы, рассказали в администрации города.

Глава Пензы Олег Денисов подчеркнул, что ликвидаторы проявили исключительное мужество и самоотверженность перед лицом невидимой угрозы.

«Мы должны говорить об их подвиге, чтобы следующие поколения осознавали ответственность каждого гражданина перед своей страной и окружающим миром», – отметил он.

Митинг состоялся и в Кузнецке - в сквере у памятника ликвидаторам последствий трагедии на ЧАЭС.

«Урок Чернобыля помог мировому сообществу переосмыслить опыт работы с мирным атомом, были изменены технологические подходы, усилены вопросы безопасности. Многие ликвидаторы достигли преклонного возраста, последствия радиационного воздействия дают о себе знать. С каждым годом их ряды редеют, все больше фамилий появляется на мемориальной доске. Важно, чтобы подвиг людей не был забыт. Низкий поклон стоящим здесь, вечная память тем, кого уже нет с нами», - сказал глава города Кузнецка Сергей Златогорский.

По данным отделения СФР по Пензенской области, сейчас для «чернобыльцев» упрощен порядок предоставления ряда льгот. Им не требуется ежегодно подавать заявления на продление господдержки.

В апреле в регионе в проактивном порядке 255 человек получат компенсацию за вред здоровью, 474 - компенсацию на оздоровление и 121 - дополнительное вознаграждение за выслугу лет при работе на загрязненных территориях.

В Соцфонде отметили, что тем, у кого право на меры социальной поддержки появилось впервые, необходимо обратиться за их назначением с заявлением. Это можно сделать через портал госуслуг и в клиентской службе Соцфонда или МФЦ.

Всего в Пензенской области выплаты получают 8 952 человека, пострадавшие от радиационных аварий и техногенных катастроф.