По улице Безымянный Овраг целую неделю разливается горячая вода

11.02.2023 | 19:00

Каждый день жители домов на улице Безымянный Овраг и дачники, чьи владения расположены рядом, с тревогой смотрят на теплотрассу и ждут, как будут развиваться события дальше. Найти и устранить прорыв на трубопроводе люди не могут, а авария становится все масштабнее.

Некоторое время назад начало просто парить. Затем появилась небольшая утечка. Постепенно ручей стал набирать силу и увеличиваться в размерах.

«Уже целую неделю хлещет горячая вода. Под дом, под дачи - везде идет. Мы по 05 звонили, оставили заявку, и никто не реагирует. Везде, куда мы ни звонили, никто к нам не едет», - рассказала местная жительница Ирина Морозова.

Два года назад здесь была подобная авария, но тогда коммунальные службы отреагировали более оперативно.

«Каждый день по пять раз названиваем! «Ваша заявка - на рассмотрении». А сегодня сказали, что приезжали и посмотрели, но не устранили. А почему - не знаю, пока таких комментариев нет», - отметила Ирина Морозова.

Многоквартирный дом рассчитан на восемь семей, так что жильцы сообща быстро окопали свою территорию. Кипяток устремился на дачные участки, а людей волнует, кто будет платить за эту горячую воду.