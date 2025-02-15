В Пензе из-за прорыва трубопровода без тепла и ГВС остались 63 дома

15.02.2025 | 19:02

В субботу, 15 февраля, в Пензе произошла очередная коммунальная авария. Трубопровод с горячей водой прорвало у дома № 37а на улице Аустрина.

С 16:30 в зоне отключения отопления и горячего водоснабжения оказались 63 жилых дома в микрорайоне Северная поляна.

В ресурсоснабжающей организации заверили, что энергетики незамедлительно приступили к ремонту сети.

«Ход проведения работ и возобновление подачи жителям коммунальных ресурсов находится на контроле надзорного ведомства», - проинформировали в прокуратуре Октябрьского района.

12 февраля из-за прорывов теплопровода на улице Московской от тепла и ГВС были отключены дома и административные здания в центре города.