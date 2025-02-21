В Пензе двух работников наказали за перебои в подаче воды

21.02.2025 | 12:44

В Пензе должностных лиц, допустивших отключение водоснабжения домов в нескольких микрорайонах, привлекли к административной ответственности.

В декабре прошлого года подрядчик проводил капитальный ремонт здания на станции Пенза-III и повредил электрическое оборудование.

Из-за этого возникли перебои в подаче горячей и холодной воды в многоквартирные дома. Вскоре аварию устранили и ресурс вернули.

Пензенская транспортная прокуратура провела проверку, материалы которой направила в Ростехнадзор.

В итоге наказали 2 работников: одного оштрафовали за нарушение правил эксплуатации электроустановок, второму вынесли предупреждение по факту повреждения электросетей.

Предупреждение также выписали юридическому лицу - ОАО «РЖД», сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.