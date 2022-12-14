Жители Зари боятся транспортного коллапса из-за новоселов

14.12.2022 | 12:10

Жителей пензенского микрорайона Заря, где продолжается строительство домов для переселенцев, волнует вопрос транспортного сообщения.

«Людей здесь уже очень скоро станет существенно больше, а вот хватит ли на всех общественного транспорта?» - поинтересовалась пользовательница Ольга К. на странице губернатора во «ВКонтакте».

Сейчас микрорайон обслуживается автобусами № 25 и 40. Ольга отметила, что после замены маршруток на автобусы стало гораздо комфортнее добираться на работу и учебу, но все же в часы пик и они переполнены.

«Планируется ли с увеличением числа жителей района увеличить количество транспортных единиц на указанных маршрутах? Ведь если этого не сделать, данный весьма отдаленный микрорайон снова столкнется с серьезной перегрузкой общественного транспорта, которая присутствовала до замены маршруток на автобусы, когда невозможно было с утра уехать на работу, а вечером вернуться с работы домой. Какие у вас имеются планы по части развития транспорта в Заре?» - спросила женщина у чиновников.

На обращение отреагировало региональное министерство цифрового развития, транспорта и связи.

«Расписание и количество единиц подвижного состава, задействованных на обслуживании маршрутов № 25 и № 40, в настоящее время соответствует существующему пассажиропотоку. Внесение изменений в расписание движения городских маршрутов, а также увеличение количества транспортных средств на линии возможно при наличии подтвержденных сведений об увеличении пассажиропотока. При необходимости специалистами ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» будет проведен мониторинг работы маршрутов № 25 и № 40 на линии», - говорится в ответе.