Переселенцам провели экскурсию по восьмиэтажке в Заре

08.12.2022 | 18:34

Пензенцам из ветхого аварийного жилья показали квартиры в восьмиэтажном доме в Заре. Его построили в кратчайшие сроки: возводить высотку начали весной, а уже в начале зимы презентовали тем, кто ждал своей очереди.

На Ударной, 34, у Ольги Давидюк была комната 12,5 кв. м, здесь в ее распоряжении будет 28.

«Если у меня будет такая же в точности квартира - мне понравилось, честное слово», - рассказала жительница г. Пензы.

«С чувством выполненного долга отмечаем, что работы завершены и темпы строительства и объемы выполненных работ соответствуют принятым обязательствам, которые взяла на себя администрация города», - сообщил глава администрации г. Пензы Александр Басенко.

В восьмиэтажке - 214 квартир, 179 - для переселенцев из аварийного фонда, 35 - для детей-сирот. Дом отапливается, подведены электричество, вода. На гарантии у застройщика он будет в течение пяти лет.

Теперь предстоит пройти этап оформления документов на передачу жилья. Светлана Васина медлить не собирается. Пока с мужем разместились у дочери, если все получится, то Новый год будут встречать уже здесь. О расселенном доме в проезде Павлова и вспоминать не хочется.

«Там шлакоблочный, в общем, и холодно, и неприятно было. И вот такое счастье нам», - отметила жительница г. Пензы Светлана Васина.

Монолитное строительство в Заре продолжается. Всего на этом участке будет несколько жилых зданий.

«В следующем доме уже четвертый этаж первого подъезда отливается, там двухкомнатные квартиры, он у нас в конце марта сдается. Следующий дом, третий, сдается в конце июля. И следующий - уже к декабрю», - пояснил заместитель главы администрации г. Пензы Ярослав Щигорев.

«Помимо самих домов, с 2023 года мы начинаем здесь строить для жителей района школу на 1 100 мест», - напомнил Александр Басенко.

Так что через три-четыре года Зарю будет не узнать. Микрорайон разрастается и благоустраивается.