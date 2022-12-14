Названы номера телефонов для жалоб на не очищенные от снега дороги

14.12.2022 | 17:28

В среду, 14 декабря, выпавший в Пензе снег осложнил жизнь и водителям, и пешеходам. На некоторых улицах образовались заторы, из-за того что фурам было тяжело подняться в гору.

Администрация областного центра опубликовала номера телефонов, по которым принимают жалобы на неубранные тротуары и проезжие части.

Так, если снегом завален двор и территория у дома, следует звонить в управляющую компанию. Номера организации указаны на квитанциях, размещены на стендах в подъездах.

Если не расчистили дороги в частном секторе, то необходимо позвонить в районные администрации:

- 55-11-00, 56-20-16, 56-20-42 (круглосуточный телефон доверия) - Железнодорожный район;

- 92-90-50, 92-90-08, 49-60-14 (круглосуточный телефон доверия) - Октябрьский;

- 54-39-18, 54-39-94, 54-38-49 (круглосуточный телефон доверия) - Ленинский;

- 34-34-66, 34-39-51, 34-36-35 (круглосуточный телефон доверия) - Первомайский.

Чистотой городских дорог и тротуаров занимается МУП «Пензавтодор» (57-49-95) и УЖКХ Пензы (42-83-43).

Также вопросы по уборке снега и сообщения о коммунальных авариях принимаются единой круглосуточной диспетчерской службой города по номерам: 05, 63-10-05.

Ранее сообщалось, что в Пензе сотрудники районных администраций будут контролировать, как убирают снег управляющие компании. В целом областной центр готов к зимним трудностям.

«По материалам для обработки дорог: ПСС - 400 тысяч тонн, галит - 1 905 тонн (фактический остаток на сегодняшний день). Два полигона: один - в районе Лебедевки, второй, новый, - в районе Западной Поляны», - отчитался руководитель «Пензавтодора» Артем Спиридонов.