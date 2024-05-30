«ТНС энерго Пенза»: как избежать долгов в дачный сезон

Для многих жителей Пензенской области летние месяцы - время дачного сезона и путешествий. «ТНС энерго Пенза» рекомендует клиентам не забывать о ежемесячной передаче показаний прибора учета городской квартиры, даже если потребление равно 0 кВт*ч.
По закону при отсутствии показаний плата за электричество в первые 3 месяца рассчитывается исходя из среднемесячного потребления, а затем - по нормативу. Таким образом, может образоваться задолженность даже при отсутствии потребления электричества.
Чтобы этого избежать, следует ежемесячно с 23-го по 25-е число передавать показания счетчика.
Удобнее всего это делать дистанционно:
- в «Личном кабинете» или мобильном приложении «ТНС энерго»;
- на сайте компании penza.tns-e.ru;
- по телефону единого контактного центра (8412) 98-78-48;
- через голосового помощника Алису.
Контролировать состояние лицевого счета также поможет услуга «Электронная квитанция», при подключении которой счета будут приходить на указанный e-mail.
Перед длительной поездкой рекомендуется уточнить состояние своих лицевых счетов, убедиться, что отсутствует задолженность, или оплатить ее в случае необходимости.
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