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Общество

«ТНС энерго Пенза»: как избежать долгов в дачный сезон

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Для многих жителей Пензенской области летние месяцы - время дачного сезона и путешествий. «ТНС энерго Пенза» рекомендует клиентам не забывать о ежемесячной передаче показаний прибора учета городской квартиры, даже если потребление равно 0 кВт*ч.

По закону при отсутствии показаний плата за электричество в первые 3 месяца рассчитывается исходя из среднемесячного потребления, а затем - по нормативу. Таким образом, может образоваться задолженность даже при отсутствии потребления электричества.

Чтобы этого избежать, следует ежемесячно с 23-го по 25-е число передавать показания счетчика.

Удобнее всего это делать дистанционно:

- в «Личном кабинете» или мобильном приложении «ТНС энерго»;

- на сайте компании penza.tns-e.ru;

- по телефону единого контактного центра (8412) 98-78-48;

- через голосового помощника Алису.

Контролировать состояние лицевого счета также поможет услуга «Электронная квитанция», при подключении которой счета будут приходить на указанный e-mail.

Перед длительной поездкой рекомендуется уточнить состояние своих лицевых счетов, убедиться, что отсутствует задолженность, или оплатить ее в случае необходимости.

Реклама. Заказчик - ООО «ТНС энерго Пенза».

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