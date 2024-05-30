Сетевое издание|18+|Четверг|30 мая 2024|14:13
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+28oC
+29oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

На Стрельбищенской закончилась установка павильонов

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


На улице Стрельбищенской в Пензе завершилась установка новых остановочных павильонов, проводившаяся в сложный для автомобилистов период.

Конструкции появились по обеим сторонам движения - в направлении центра города и обратно.

«Остановочный павильон - это не просто место, где можно укрыться от непогоды, но и важный элемент городской инфраструктуры. Он обеспечивает комфорт и безопасность пассажиров, ожидающих транспорт», - подчеркнули в Управлении ЖКХ г. Пензы.

Водители посчитали, что коммунальщики, занявшиеся сносом старых и монтажом новых павильонов во время перекрытия перекрестка улиц Измайлова и Антонова, усугубили их и без того трудное положение: работники блокировали проезд, так что пришлось стоять в пробке еще дольше.

Временная организация дорожного движения была введена с 21 мая из-за строительства развязки. В схеме объезда задействована Стрельбищенская. Планировалось, что работы будут идти в течение двух недель, но к 3 июня перекресток рассчитывают открыть лишь частично.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото УЖКХ г. Пензы
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте