На Стрельбищенской закончилась установка павильонов

30.05.2024 | 12:52

На улице Стрельбищенской в Пензе завершилась установка новых остановочных павильонов, проводившаяся в сложный для автомобилистов период.

Конструкции появились по обеим сторонам движения - в направлении центра города и обратно.

«Остановочный павильон - это не просто место, где можно укрыться от непогоды, но и важный элемент городской инфраструктуры. Он обеспечивает комфорт и безопасность пассажиров, ожидающих транспорт», - подчеркнули в Управлении ЖКХ г. Пензы.

Водители посчитали, что коммунальщики, занявшиеся сносом старых и монтажом новых павильонов во время перекрытия перекрестка улиц Измайлова и Антонова, усугубили их и без того трудное положение: работники блокировали проезд, так что пришлось стоять в пробке еще дольше.

Временная организация дорожного движения была введена с 21 мая из-за строительства развязки. В схеме объезда задействована Стрельбищенская. Планировалось, что работы будут идти в течение двух недель, но к 3 июня перекресток рассчитывают открыть лишь частично.