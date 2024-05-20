В Пензе назвали причину некачественной уборки снега

20.05.2024 | 15:49

«Чего не хватало для качественной уборки тротуаров от снега?» - с таким вопросом депутат Алексей Шуварин обратился к замглавы администрации Пензы Ильдару Усманову.

Вопрос прозвучал на заседании гордумы в понедельник, 20 мая.

Шуварин продемонстрировал фотографии, сделанные 15 марта на улице Бакунина, у сквера Белинского.

«Почему с одной стороны конь не валялся, а с другой - все вычищено до асфальта?» - спросил он, предположив, что дорожку со стороны магазинов предприниматели чистили, а с противоположной коммунальщики то же самое не делали.

Также он привел в пример улицы Кошевого, Ново-Нейтральную и другие.

«Не хватает обслуживающего персонала, зачастую некого направить на очистку. Центральная часть тщательно убиралась, чуть в сторонку, к периферии - уже хуже. Потом приезжаем, уже немножко поздно становится», - ответил Ильдар Усманов.

По его словам, чтобы изменить ситуацию к лучшему, к концу сезона была рассмотрена возможность повышения зарплаты персоналу.

«Надеемся, что ситуация изменится. Но денежных средств на выполнение муниципального задания не хватает», - подчеркнул он, уточнив, что подразумевает сумму в 250-300 млн рублей.