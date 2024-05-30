Прокуратура: ФОК игровых видов спорта строят с нарушениями

30.05.2024 | 18:23

Прокуратура проверила строящийся ФОК игровых видов спорта на улице Стрельбищенской в Пензе и выявила нарушения сроков и качества.

Объект возводится в рамках нацпроекта. Заказчиком по госконтракту выступает Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области, подрядчиком - ООО «Стройсервис-2001».

По документам ФОК должны достроить к 20 июня.

Сотрудники прокуратуры выехали на площадку со специалистом регионального министерства градостроительства и архитектуры и обнаружили, что там нарушают требования безопасности при производстве работ, качество материалов не соответствует проектной документации, а благоустройство территории, ограждение футбольного поля и периметра, устройство внутренних сетей вентиляции и пожарной сигнализации идут с отставанием от графика.

Прокурор района внес руководителям заказчика и подрядчика представления об устранении нарушений. В отношении ООО «Стройсервис-2001» возбуждено дело об административном правонарушении (нарушение требований проектной документации при строительстве объектов капитального строительства).

«Кроме того, прокурор объявил представителю заказчика ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» и генеральному директору ООО «Стройсервис-2001» предостережения о недопустимости нарушений законодательства», - сообщила старший помощник прокурора региона Светлана Артамонова.

На 3 апреля готовность нового ФОКа игровых видов спорта в Пензе составляла 90%.