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Из жизни

О собранном в парке «Ласточкины горы» мусоре забыли почти на месяц

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Мусор, собранный в мешки в экопарке «Ласточкины горы», все еще не отправлен на полигон.

Уборкой зеленой зоны занимались во время субботника 20 апреля. Активисты сложили бытовые отходы, оставшиеся от отдыхавших, в черные мешки. 9 мая читатель сетевого издания «ПензаИнформ» сообщил, что мусор до сих пор не вывезли.

«Лежит уже около полутора недель», - отметил он.

О собранном в парке «Ласточкины горы» мусоре забыли почти на месяц

13 мая мужчине ответил представитель мэрии.

«Администрацией Ленинского района г. Пензы до 14 мая 2024 года будут организованы работы по санитарной очистке данной территории», - указал он.

Экопарк «Ласточкины горы» в майские праздники стал местом притяжения горожан. Пензячка Ксения Т. в соцсети «ВКонтакте» назвала зеленую зону «стихийной шашлычной» и отметила, что отдыхающие ведут себя безответственно, оставляя после своего пребывания на природе мусор.

Разбросанные в парке бытовые отходы горожане видят не только в майские праздники. Так, в августе 2023 года пензенец спустился к водоему вместе с ребенком в поисках прохлады и свежего воздуха, но тут же покинул зеленую зону, пораженный не только отсутствием чистоты, но и спящими на берегу нетрезвыми гражданами.

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