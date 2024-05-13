О собранном в парке «Ласточкины горы» мусоре забыли почти на месяц

13.05.2024 | 12:41

Мусор, собранный в мешки в экопарке «Ласточкины горы», все еще не отправлен на полигон.

Уборкой зеленой зоны занимались во время субботника 20 апреля. Активисты сложили бытовые отходы, оставшиеся от отдыхавших, в черные мешки. 9 мая читатель сетевого издания «ПензаИнформ» сообщил, что мусор до сих пор не вывезли.

«Лежит уже около полутора недель», - отметил он.

13 мая мужчине ответил представитель мэрии.

«Администрацией Ленинского района г. Пензы до 14 мая 2024 года будут организованы работы по санитарной очистке данной территории», - указал он.

Экопарк «Ласточкины горы» в майские праздники стал местом притяжения горожан. Пензячка Ксения Т. в соцсети «ВКонтакте» назвала зеленую зону «стихийной шашлычной» и отметила, что отдыхающие ведут себя безответственно, оставляя после своего пребывания на природе мусор.

Разбросанные в парке бытовые отходы горожане видят не только в майские праздники. Так, в августе 2023 года пензенец спустился к водоему вместе с ребенком в поисках прохлады и свежего воздуха, но тут же покинул зеленую зону, пораженный не только отсутствием чистоты, но и спящими на берегу нетрезвыми гражданами.