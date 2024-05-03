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Глас народа

«Не погода, а какой-то апокалипсис»: в Пензе пошел снег с дождем

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Последний день короткой рабочей недели в Пензе ознаменовался выпадением снега. После жаркого апреля, когда температура воздуха поднималась до +27 градусов, утром в пятницу, 3 мая, с неба посыпались снежинки.

Их заметили жители разных районов города. Где-то шел снег с дождем, где-то выпали даже мелкие градинки. Ситуацию усугублял порывистый ветер, сбивавший с ног.

«Не погода, а какой-то апокалипсис», - отметил один из читателей портала PenzaInform.ru. «C добрым снежным утром!» - писали друг другу пользователи Сети, спешившие запечатлеть ненастье на камеру телефона.

Между тем, по данным Приволжского УГМС, осадков в ночь на пятницу не прогнозировалось, а днем обещали лишь небольшой дождь местами.

Ранее синоптики предупредили, что 3-5 мая в большинстве районов Пензенской области в ночные и утренние часы ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0...-5. В этой связи в регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

Зима неожиданно вернулась и в другие регионы России. Так, с утра 3-го числа снег шел в Чувашии, Пермском крае, Свердловской области и Татарстане.

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