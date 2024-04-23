27 апреля Пензенская область присоединится к марафону чистоты

23.04.2024 | 21:01

27 апреля в Пензенской области проведут еще один субботник, на этот раз в рамках всероссийского марафона чистоты.

Мероприятие состоится во всех районах региона. В планах - уборка и озеленение территорий, побелка деревьев, покраска малых архитектурных форм, пояснили в пресс-службе регионального правительства.

Ранее сообщалось, что 27 апреля в этом году - рабочий день. Шестидневка связана с майскими праздниками. Затем россияне отдохнут 4 дня подряд: 28, 29, 30 апреля и 1 мая.

Предыдущий масштабный субботник, в котором приняли участие более 110 000 человек, проходил 20 апреля.

Активисты убрали 3 425,7 тыс. кв. м территорий (вывезено 5 259,5 куб. м. бытового мусора), очистили 1 228,8 тыс. кв. м газонов, скверов, парков, городских лесов, ликвидировали 396 свалок (3 174,5 куб. м отходов), посадили 1 318 деревьев и кустарников.

Изначально планировалось, что данный субботник станет финалом месячника по благоустройству, стартовавшего 18 марта, однако этого времени оказалось недостаточно и акцию продлили. Еще один всеобщий субботник состоится 29 июня.