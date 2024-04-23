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Общество

Назван новый срок окончания месячника по благоустройству

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Месячник по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов в Пензенской области продлен. Соответствующие изменения внесены в распоряжение регионального правительства.

Акция по наведению чистоты и порядка стартовала 18 марта. Планировалось, что ее финалом станет всеобщий субботник, прошедший 20 апреля. Однако этого времени оказалось недостаточно.

В документе говорится, что месячник продлится до 1 июля, а следующий всеобщий субботник состоится 29 июня.

В 2023 году наводить чистоту и порядок начали 20 марта, процесс продлился не месяц, а почти квартал - до 10 июня.

Затем в июле было решено провести еще одну акцию. Датой ее окончания назвали 20 августа, однако потом ее несколько раз переносили. В итоге месячник по благоустройству фактически растянулся на полгода.

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