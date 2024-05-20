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Общество

В Пензе нашли способ заставить трактористов на совесть убирать снег

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В Пензе будут бороться с трактористами, которые во время уборки улиц от снега проезжают с поднятыми ковшами.

Речь об этом шла на заседании гордумы в понедельник, 20 мая.

Вопрос поднял депутат Александр Трутнев. Он рассказал о жалобах жителей улицы Щербакова, которые рассказали, что дорогу у них не чистили ни разу, хотя техника наведывалась.

Со ссылкой на горожан Трутнев пояснил, что водители бездействовали. Система ГЛОНАСС регистрировала проезд техники, но реально работа не выполнялась.

Директор МБУ «Пензавтодор» Артем Спиридонов отметил, что ведется тщательный контроль за расчисткой снега, но недобросовестные сотрудники всегда есть.

По его словам, каждую машину уже подключили к системе ГЛОНАСС, чтобы отслеживать их путь. В 2025 году на технику планируют установить видеонаблюдение, чтобы понимать реальную картину.

«Такого количества нареканий, как в этом году, я не помню. Организация работ оставляет желать лучшего. Отрабатывайте технологию», - подвел итог председатель гордумы Владимир Мутовкин.

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