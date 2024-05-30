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Общество

В день памяти Иоанна Оленевского в Соловцовке пройдет литургия

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В пятницу, 31 мая, православные пензенцы отмечают день памяти священноисповедника Иоанна Оленевского.

«В этот день в Сергиевском храме села Соловцовка литургию возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим», - сообщили в информационном отделе Пензенской епархии.

Служба начнется в 8:30 и продлится ориентировочно два часа.

Иоанн Оленевский родился около 1862 года в селе Оленевка и был священнослужителем. Он пользовался большим авторитетом среди верующих, приезжавших к нему за советом даже из отдаленных мест.

В апреле 1932 года и в январе 1934-го отца Иоанна арестовывали по обвинению в том, что он «сеет религиозную заразу», но отпускали под подписку о невыезде. В 1936-м его вновь арестовали по доносу и приговорили к 6 годам заключения, однако затем приговор был отменен, а отец Иоанн освобожден.

«Последние годы жизни он ежедневно принимал богомольцев, являя дар прозорливости, духовничества, исцеления и утешения. Не только православные, но и местные мусульмане-татары относились к отцу Иоанну с глубоким уважением и часто обращались к нему за советом. Он не ел ни рыбы, ни мяса, коленопреклоненно молился ночами, спал в гробу», - напомнили в Пензенской епархии.

Старец скончался 26 марта 1951 года. Гроб с его телом верующие несли на руках от Соловцовки до кладбища села Оленевка.

27 декабря 2000 года имя отца Иоанна внесено в Собор новомучеников и исповедников Российских.

31 мая 2001 года нетленные мощи старца Иоанна были перенесены в Сергиевский храм села Соловцовка. Там они и хранятся в специальной раке под покрывалом, украшенным золотым шитьем.

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