Полицейские будут следить за безопасностью детского отдыха

30.05.2024 | 13:11

В Пензенской области полицейские в течение летних каникул будут следить за безопасностью отдыха несовершеннолетних. Планируется, что в 2024-м в оздоровительной кампании примут участие более 129 500 ребят. Их поведут в походы, на экскурсии, мастер-классы. Также дети отправятся в летние лагеря.

Сейчас полицейские вместе с межведомственной комиссией по организации отдыха и оздоровления детей проверяют готовность учреждений. Обследуют инженерно-техническую укрепленность и противокриминальную защищенность.

«По состоянию на 24 мая на территории Пензенской области в летний период планируется работа 386 лагерей, в том числе 15 загородных, 345 с дневным пребыванием, 24 лагерей труда и отдыха и 2 палаточных», - сообщил начальник отдела УМВД России по Пензенской области Дмитрий Ладугин.

Для безопасной перевозки детей к местам отдыха и обратно организуют сопровождение патрульными автомобилями Госавтоинспекции.

Чтобы не допустить трагедий на водоемах, будут проведены профилактические мероприятия.

«Предусмотрены рейды, направленные на выявление несанкционированных и необорудованных мест массового отдыха населения у водоемов и предупреждение нахождения несовершеннолетних в указанных местах без сопровождения законных представителей. В каждом случае будет рассматриваться вопрос о привлечении представителей к ответственности», - отметил Дмитрий Ладугин.