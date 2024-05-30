Изменения пенсионного возраста: кто в 2024-м выходит на пенсию

30.05.2024 | 17:52

В 2024-м женщины и мужчины выходят на страховую пенсию по старости в 58 лет и 63 года соответственно. При этом недостаточно достичь нужного возраста. Требуется также 15 лет трудового стажа и не менее 28,2 пенсионных балла.

Кроме страховой пенсии по старости есть еще социальная - для тех, кто не работал и не платил взносы. Она назначается на 5 лет позже страховой. Таким образом, в 2024-м на нее имеют право женщины 63 лет и мужчины 68.

Реформа 2019 года предусматривает изменение пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет, для мужчин - с 60 до 65. Процесс идет поэтапно, поскольку действует 10-летний переходный период.

В 2024-м на пенсию могут уйти женщины 1966 года рождения и мужчины 1961-го.

В 2025-м и 2027-м страховую пенсию по старости не назначат никому, кроме тех, кто имеет право оформить ее досрочно. В 2026 году получат возможность прекратить работу женщины 59 лет и мужчины 64, а в 2028-м - женщины в возрасте 60 и мужчины 65 лет.