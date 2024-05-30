Приоритет матери в спорах о месте жительства ребенка исключен

30.05.2024 | 14:03

Верховный суд РФ подчеркнул равенство обоих родителей в споре, с кем из них будет жить ребенок после развода.

В обзоре судебной практики, опубликованном на портале «Право.ru», говорится: нет безусловных оснований для того, чтобы оставлять ребенка с матерью. А если несовершеннолетнему исполнилось 10 лет, его мнение должно учитываться в подобных спорах.

«В деле № 16-КГ23-20-К4 перед судами был поставлен вопрос, с кем из родителей после развода будет жить ребенок. Первая инстанция обратила внимание: 13-летняя дочь уже живет с отцом и хотела бы остаться с ним. Суд учел ее мнение и объяснения отца, который рассказал, что у дочери есть отдельная комната с мебелью, соответствующей возрастным потребностям, хорошие санитарные условия и вся необходимая по сезону одежда и обувь. Суд оставил ребенка с отцом», - сообщается на портале.

Однако апелляция и касация это решение отменили, а проверочные инстанции заявили, что девочка не осознает собственные интересы, руководствуясь исключительно удобством. Дочь должна жить с матерью.

Рассмотрев дело, Верховный суд постановил: ребенок останется с отцом. Что касается матери, то она беспрепятственно может принимать участие в воспитании дочери, даже если та с нею не живет.