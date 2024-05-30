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Общество

Глава МЧС раскрыл, какие места в поезде самые безопасные при теракте

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Глава МЧС Александр Куренков признал, что вероятность терактов в поездах не исключена, и назвал наиболее безопасные места в случае подрыва железнодорожного состава.

«В рамках террористического акта для нанесения максимальных потерь подрыв практически стопроцентно будет в головном вагоне, [который] будут догонять следующие», - цитирует министра ТАСС.

Из этого он сделал вывод, что больше шансов выжить у пассажиров либо в конце поезда, либо в середине.

Александр Куренков добавил: людей необходимо обучать мерам безопасности в любой ситуации.

В пятницу, 30 мая, в Федеральной службе безопасности сообщили о предотвращении серии терактов на железнодорожных объектах в Крыму. Их готовили завербованные местные жители - сторонники киевского режима.

Как сообщают «Известия», теракты были запланированы в различных районах с целью парализовать железнодорожное движение. Группу диверсантов возглавил россиянин 1970 года рождения. Он погиб при детонации самодельного взрывного устройства. Остальные подозреваемые задержаны и признали свою вину.

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