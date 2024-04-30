Пензенцы забили мусором скамью на набережной Суры

30.04.2024 | 11:01

Несознательные пензенцы мусорят там, где отдыхают. На набережной Суры сломанную скамью они используют как урну. Сообщение появилось в Сети.

Очевидец сделал запись, где показал скамью в нижней прогулочной зоне. У конструкции отсутствуют две деревянные перекладины, она заполнена жестяными банками, пакетами и обертками.

«По набережной гуляешь, и вот такое вот свинотство просто», - отметил автор.

Он уточнил, что на территории есть урны.

Увидев ролик, пензенцы стали думать над вариантами решения проблемы и о ее причинах.

«Камеру и штрафовать за нарушение порядка и чистоты», «Лавки нужно из метала 5 мм делать, красить не нужно, все равно ногами запрутся», «Те, кто кидал туда мусор, - скорее всего, у них родители хрюшки просто. А яблоко от яблоньки», «Там молодежь каждый вечер сидит. Камера просто необходима», - написали горожане.

Аналогичная ситуация была в 2021 году. Вандалы испортили скамью, образовавшуюся дыру пензенцы стали забивать хламом.

«Это красота не на набережной реки Суры - это красота в головах гуляющих по набережной реки Суры», - подчеркнул тогда местный житель.

Источник фото - vk.com/penzanovosti.