Администрации районов Пензы будут следить за зимней уборкой дворов

10.12.2022 | 18:00

В мэрию пригласили представителей городских управляющих компаний. В ближайшие дни их сотрудникам предстоит продемонстрировать готовность к зимнему содержанию дворов. Это будет уже не показательный смотр техники, а реальные действия в условиях снегопадов, которые, по прогнозам синоптиков, уже совсем скоро придут в Пензу.

«Дворников на улицах катастрофически мало - дай бог одного-двоих во дворе увидеть. А если у них в руках лопата или метелка - это вообще за радость», - указал заместитель главы администрации города Руслан Тинчурин.

Перед началом сезона провели анализ состояния техники, которая числится на балансе управляющих компаний. Картина везде разная, что не может не беспокоить.

«Как мы одним трактором на четыре-пять управляющих компаний собираемся в нормативное время почистить дворы, пешеходные дорожки и так далее?» - поинтересовался глава администрации г. Пензы Александр Басенко.

Контроль за тем, как организации справляются с зимней уборкой внутриквартальных территорий, очисткой крыш от наледи, возложен на чиновников районных администраций. Они будут объезжать дворы, фиксировать работу техники, смотреть, в каком состоянии входные группы многоквартирных домов, посыпаны ли дорожки песком. Коллектив «Пензавтодора» переведен в режим повышенной готовности.

«По материалам для обработки дорог: ПСС - 400 тысяч тонн, галит - 1 905 тонн (фактический остаток на сегодняшний день). Два полигона: один - в районе Лебедевки, второй, новый, - в районе Западной Поляны», - отчитался руководитель муниципального бюджетного учреждения Артем Спиридонов.

Силами «Пензавтодора» с 2023 года будут расчищать и улицы частного сектора. Пока что ответственность лежит на районных администрациях, у которых до 31 декабря заключены договоры с подрядчиками.