В Пензенской области на субботник вышли более 110 тысяч человек

20.04.2024 | 17:03

В субботу, 20 апреля, жители Пензенской области вышли на весеннюю уборку улиц, дворов, скверов и парков, других общественных мест.

Как сообщили в региональном министерстве ЖКХ и ГЗН, в субботнике приняло участие 110 096 человек, привлекалось 786 единиц специализированной техники.

Активисты убрали 3 425,7 тыс. кв. м территорий, с которых вывезено 5 259,5 куб. м. бытового мусора. Очищено 1 228,8 тыс. кв. м газонов, скверов, парков, городских лесов. Кроме того, было ликвидировано 396 свалок, с которых вывезено 3 174,5 куб. м отходов.

Участники акции посадили 1 318 деревьев и кустарников.

Особое внимание уделялось кладбищам и другим ритуальным местам. Очищено 500 таких объектов общей площадью 449,7 тыс. кв. м, отремонтировано 2 358 погонных метров ограждений и 51,3 км подъездных путей к кладбищам.

Во время субботника также было освобождено от мусора и грязи 19 ливневых колодцев и 221 водопропускная труба.