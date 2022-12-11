Сетевое издание|18+|Воскресенье|11 дек 2022|15:08
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Мобилизованным объяснили, в каких случаях придется вернуть выплаты

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Правительство РФ утвердило правила осуществления единовременной денежной выплаты, которые распространяются на граждан, призванных по мобилизации, а также проходящих службу по контракту в зоне СВО.

Документ подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным и размещен на портале правовой информации.

Чтобы получить деньги, необходимо подать рапорт командиру воинской части. В документе указывается наименование единовременной денежной выплаты, ее размер, основания для ее начисления и срок, на который заключен контракт на прохождение службы в рядах ВС РФ.

К рапорту прикладывается копия контракта.

Командир воинской части издает приказ, после чего в течение 10 дней выплата поступает на счет военнослужащего или мобилизованного.

В некоторых случаях полученные деньги придется вернуть. Речь идет об увольнении с воинской службы раньше даты окончания контракта по следующим причинам:

- если в силу вступил приговор о назначении военнослужащему условного срока за преступление по неосторожности или умышленно;

- если он не выполнил условия контракта;

- если обнаружили, что военнослужащий принимает наркотики, психотропные вещества;

- если он занимается предпринимательской деятельностью;

- если военнослужащий лишился воинского звания;

- если он сам, его супруга, несовершеннолетние дети имеют счета в банках за пределами России;

- если досрочно уволен как не выдержавший испытание (за дезертирство, сдачу в плен).

В Пензенской области единовременную выплату в 50 000 рублей перечислят семьям всех мобилизованных, в которых воспитываются дети до 18 лет. 300 000 рублей положены военнослужащим именного подразделения региона, заключившим контракт. Эта выплата делится на две части: 150 000 рублей переводят при заключении контракта, еще 150 000 рублей - по истечении полугода службы.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте