Мобилизованным объяснили, в каких случаях придется вернуть выплаты

11.12.2022 | 13:21

Правительство РФ утвердило правила осуществления единовременной денежной выплаты, которые распространяются на граждан, призванных по мобилизации, а также проходящих службу по контракту в зоне СВО.

Документ подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным и размещен на портале правовой информации.

Чтобы получить деньги, необходимо подать рапорт командиру воинской части. В документе указывается наименование единовременной денежной выплаты, ее размер, основания для ее начисления и срок, на который заключен контракт на прохождение службы в рядах ВС РФ.

К рапорту прикладывается копия контракта.

Командир воинской части издает приказ, после чего в течение 10 дней выплата поступает на счет военнослужащего или мобилизованного.

В некоторых случаях полученные деньги придется вернуть. Речь идет об увольнении с воинской службы раньше даты окончания контракта по следующим причинам:

- если в силу вступил приговор о назначении военнослужащему условного срока за преступление по неосторожности или умышленно;

- если он не выполнил условия контракта;

- если обнаружили, что военнослужащий принимает наркотики, психотропные вещества;

- если он занимается предпринимательской деятельностью;

- если военнослужащий лишился воинского звания;

- если он сам, его супруга, несовершеннолетние дети имеют счета в банках за пределами России;

- если досрочно уволен как не выдержавший испытание (за дезертирство, сдачу в плен).

В Пензенской области единовременную выплату в 50 000 рублей перечислят семьям всех мобилизованных, в которых воспитываются дети до 18 лет. 300 000 рублей положены военнослужащим именного подразделения региона, заключившим контракт. Эта выплата делится на две части: 150 000 рублей переводят при заключении контракта, еще 150 000 рублей - по истечении полугода службы.