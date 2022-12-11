Мобилизованным объяснили, в каких случаях придется вернуть выплаты

Правительство РФ утвердило правила осуществления единовременной денежной выплаты, которые распространяются на граждан, призванных по мобилизации, а также проходящих службу по контракту в зоне СВО.
Документ подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным и размещен на портале правовой информации.
Чтобы получить деньги, необходимо подать рапорт командиру воинской части. В документе указывается наименование единовременной денежной выплаты, ее размер, основания для ее начисления и срок, на который заключен контракт на прохождение службы в рядах ВС РФ.
К рапорту прикладывается копия контракта.
Командир воинской части издает приказ, после чего в течение 10 дней выплата поступает на счет военнослужащего или мобилизованного.
В некоторых случаях полученные деньги придется вернуть. Речь идет об увольнении с воинской службы раньше даты окончания контракта по следующим причинам:
- если в силу вступил приговор о назначении военнослужащему условного срока за преступление по неосторожности или умышленно;
- если он не выполнил условия контракта;
- если обнаружили, что военнослужащий принимает наркотики, психотропные вещества;
- если он занимается предпринимательской деятельностью;
- если военнослужащий лишился воинского звания;
- если он сам, его супруга, несовершеннолетние дети имеют счета в банках за пределами России;
- если досрочно уволен как не выдержавший испытание (за дезертирство, сдачу в плен).
В Пензенской области единовременную выплату в 50 000 рублей перечислят семьям всех мобилизованных, в которых воспитываются дети до 18 лет. 300 000 рублей положены военнослужащим именного подразделения региона, заключившим контракт. Эта выплата делится на две части: 150 000 рублей переводят при заключении контракта, еще 150 000 рублей - по истечении полугода службы.
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