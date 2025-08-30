Общество

В стране изменились правила призыва в армию

Печать
В России расширили до 2 кампаний действие решения об отправке призывника на срочную службу. Соответствующее постановление Правительства РФ появилось на сайте официального опубликования правовых актов. Оно вступило в силу.

В документе говорится, что решение призывной комиссии о направлении гражданина в часть подлежит исполнению в течение 1 года со дня его принятия. То есть если отправка на службу не состоялась в текущую кампанию, она может случиться в следующую - весеннюю или осеннюю.

Иными словами, решение призывной комиссии остается в силе 1 год и не требует повторного рассмотрения. Медицинское освидетельствование также не будет проводиться во второй раз.

Кроме того, теперь военкоматы вправе направлять дополнительные повестки для сверки данных. Это позволит уточнять семейные обстоятельства, состояние здоровье призывника и другую информацию, касающуюся его.

Ранее решение призывной комиссии действовало в течение только 1 кампании. В следующую россиянам, не отправленным в армию, тоже могла прийти повестка, и они повторно проходили медкомиссию.

В России призыв проводится 2 раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Пройти срочную службу обязывают граждан с 18 до 30 лет.

