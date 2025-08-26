Сетевое издание|18+|Вторник|26 авг 2025|17:00
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Облачно |

Общество

В Пензенской области 16 мигрантов отправили в военкомат

Печать
Telegram

В Пензенской области сотрудники УФСБ, военные следователи, полицейские и росгвардейцы устроили совместный рейд по местам, где живут и работают иностранцы. Они искали среди трудовых мигрантов преступников и нарушителей.

В Пензенской области 16 мигрантов отправили в военкомат

Было проверено около 250 граждан ближнего зарубежья.

В Пензенской области 16 мигрантов отправили в военкомат

«Составлено 4 административных протокола за нарушение миграционного законодательства России», - сообщили в пресс-службе областного УФСБ.

В Пензенской области 16 мигрантов отправили в военкомат

16 бывшим иностранцам, получившим гражданство РФ, но забывшим о долге перед страной, вручили повестки в военные комиссариаты.

В Пензенской области 16 мигрантов отправили в военкомат

Ранее в Пензе силовики наведались на территорию оптово-розничного рынка «Северный». В охват рейда попали 190 индивидуальных предпринимателей и работников - выходцев из Центрально-Азиатского региона.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областного УФСБ
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте