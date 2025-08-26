В Пензенской области 16 мигрантов отправили в военкомат

26.08.2025 | 15:52

В Пензенской области сотрудники УФСБ, военные следователи, полицейские и росгвардейцы устроили совместный рейд по местам, где живут и работают иностранцы. Они искали среди трудовых мигрантов преступников и нарушителей.

Было проверено около 250 граждан ближнего зарубежья.

«Составлено 4 административных протокола за нарушение миграционного законодательства России», - сообщили в пресс-службе областного УФСБ.

16 бывшим иностранцам, получившим гражданство РФ, но забывшим о долге перед страной, вручили повестки в военные комиссариаты.

Ранее в Пензе силовики наведались на территорию оптово-розничного рынка «Северный». В охват рейда попали 190 индивидуальных предпринимателей и работников - выходцев из Центрально-Азиатского региона.