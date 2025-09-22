Сестра погибшего участника СВО с трудом получила 1 млн рублей

22.09.2025 | 11:29

В Пензенской области сестра погибшего участника СВО получила региональную выплату только после обращения в прокуратуру.

В феврале этого года женщине отказали в предоставлении 1 млн рублей, так как на момент смерти ее брат не был зарегистрирован на территории региона.

Пензячка посчитала, что ее права ущемлены, и попросила прокуратуру разобраться в ситуации. Проверка подтвердила необоснованность отказа.

Надзорный орган подал в суд иск об установлении факта проживания мужчины в Пензенской области и предоставлении соответствующей меры поддержки члену его семьи. Требования были удовлетворены.

После этого сестре участника СВО перечислили 1 млн рублей, сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.