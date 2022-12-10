Пензенец предложил посыпать дороги опилками вместо песка

10.12.2022 | 15:00

Житель Пензы Алексей Цупак возмутился тем, что на дороги города уходит огромное количество песко-соляной смеси, которая превращается в месиво и оседает на обочинах.

Свое видение проблемы он изложил на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

«Складывается ощущение, что единственное, что умеют делать в Пензе, - сыпать тоннами грязь на дороги. Бывает, и снег еще не выпал, и прогноз благоприятный, а на дорогах песка насыпано чуть не по щиколотку. Какова цель? Освоить бюджетные деньги побыстрее? Создать видимость работы?» - обозначил проблему горожанин.

Он подчеркнул, что такое количество песко-соляной смеси не повышает, а, напротив, снижает безопасность движения, затрудняя движение транспорта.

«В морозы эта соляно-песчано-грязевая смесь стоит днями, причем не мерзнет. От этого на дорогах скользко, управлять транспортным средством опасно! Неужели у наших чиновников не хватает ума понять, что дороги надо чистить, а не заваливать грязью?!» - уточнил пензенец ситуацию.

Он предложил посыпать дороги опилки.

«Несколько лет назад я заметил, что дорожка по ул. Лермонтова вдоль парка им. Белинского посыпается древесной стружкой. Этот вариант и чище, и экологичнее того, что делается сейчас», - обосновал он свою идею.

Между тем противогололедные вещества высыпают на улицы областного центра в огромном количестве. Так, в январе года после сильного снегопада только за одну ночь было израсходовано 490 тонн песко-соляной смеси и 60 тонн галита.

Для борьбы с гололедом на предстоящую зиму закуплено 16 тысяч тонн песко-соляной смеси и свыше 4 тысяч тонн соли-галита, 53 тонны противогололедного реагента «Бионорд».

Также на улицах Пензы появилась новинка - ярко-красные ведра с песком, которым вручную посыпают тротуары и дорожки, не дожидаясь прибытия спецтехники.

В июне потребовались значительные усилия, чтобы очистить улицу Попова от холмов, которые образовались из остатков песко-соляной смеси, счищенной с дороги, и пыли.