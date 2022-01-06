Общество

В Пензе на дороги высыпали 490 тонн песко-соляной смеси и 60 тонн галита

Печать

В ночь с 5 на 6 января в Пензе с последствиями снегопада боролись 95 спецмашин. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

КДМ (комбинированные дорожные машины), тракторы со щетками, самосвалы, погрузчики работали на Сурском и Бакунинском мостах, Измайловском путепроводе, улицах Пушкина, Карпинского, Плеханова, Володарского.

«За ночь вывезено 5 800 кубометров снежных масс. Для противогололедной обработки дорог и тротуаров израсходовано 490 тонн песко-соляной смеси и 60 тонн галита», - уточнили в мэрии.

Днем 6-го числа на расчистку снега выехали 115 единиц техники и 105 сотрудников МУП «Пензадормост». Они убирают Привокзальную площадь, путепровод на улице Толстого, проспект Победы и улицу Карпинского.

Силами МУП «Зеленое хозяйство» (65 человек, 22 машины) от снега расчищаются скверы.

Дворы убирают управляющие компании и ТСЖ.

Снегопад продолжается. 6-го числа ситуация усложнилась из-за сильного ветра, порывы которого достигают 15-18 метров в секунду.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — фото penza-gorod.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Тротуар на ул.Ленина возле магнита вообще ни кто не чистит.

Гость||

Чиновники-автомобилисты чистят только дороги самим себе.

Гость||

где было две полосы сейчас одна, где было три - две, вот это я понимаю чистят снег техникой)) не вспотели??? или в другом городе где чистите???

Гость||

ПИ - рупор чиновничьего вранья.

Гость||

зачем посыпать то? хотя бы по одной полосе почистите по городу, дармоеды

Гость||

У вас там и так весь город в говне, но вам наверное этого мало и поэтому ещё его под ноги себе подсыпаете? Аж целых 490 тонн.

Гость||

Гость писал(a):

У вас там и так весь город в говне, но вам наверное этого мало и поэтому ещё его под ноги себе подсыпаете? Аж целых 490 тонн.
что вы как маленькие, по бумажкам купили и высыпали, а на деле деньги в карман, схема то отработанная...

Гость||

Гость писал(a):

что вы как маленькие, по бумажкам купили и высыпали, а на деле деньги в карман, схема то отработанная...
то то я думаю - вообще песка не видел, хотя весь город объехал))) сугробы видел, нечищенные въезды-выезды видел, снегоуборочная техника... нет не видел

Гость||

13.15 - вот дурачку дома не сидится.

Гость||

Гость писал(a):

Чиновники-автомобилисты чистят только дороги самим себе.
Не только. "МВД предупредило о запрете прогревать авто во дворах дольше пяти минут.Правила дорожного движения (п. 17.2) запрещают стоянку транспортных средств с работающим двигателем в жилой зоне. За это нарушение полагается ответственность по ч.2 ст.12.28 КоАП в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе столичного МВД. В такую сумму нарушение пункта ПДД, регламентирующего движение в жилых зонах, обойдется только в Москве и Санкт-Петербурге: в остальных регионах страны штраф за аналогичное нарушение составляет 1,5 тыс. рублей.

По данным столичного главка МВД, за 11 месяцев 2021 года в Москве были составлены 1720 постановлений по ч.2 ст.12.28 КоАП

Однако под действие этой статьи подпадает не только стоянка заведенных машин во дворах, но и ряд других нарушений — например, учебная езда в жилой зоне или сквозной проезд через нее.

«Отдельной статистики, касающейся штрафов за стоянку транспортных средств в жилой зоне с работающим двигателем, не ведется», — уточнили «Газете.Ru» в пресс-службе ГУ МВД по г. Москве.

Указанная статья не распространяется на действия таксистов, ожидающих клиентов, а также автомобилистов, которые завели машину, пока их родственники выходят из дома."

Гость||

Вся обувь в разводах от соли. А потом деревья будут массово гибнуть и на газонах из-за засоления не будет травы.

Гость||

Гость писал(a):

13.15 - вот дурачку дома не сидится.
ну кто-то за тебя инвалида-маменькина-сынка-паразита должен же работать

Гость||

13.44 - дурачок обиделся.

Гость||

Что вы чистите? Где? У дома Мельниченко наверное

Весь город в снегу, позор пенза!!!

Гость||

Ночью посыпали, днём вывозят. Зачем сыпали, если знали, что снегопад не кончится.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте