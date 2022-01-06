В Пензе на дороги высыпали 490 тонн песко-соляной смеси и 60 тонн галита

В ночь с 5 на 6 января в Пензе с последствиями снегопада боролись 95 спецмашин. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
КДМ (комбинированные дорожные машины), тракторы со щетками, самосвалы, погрузчики работали на Сурском и Бакунинском мостах, Измайловском путепроводе, улицах Пушкина, Карпинского, Плеханова, Володарского.
«За ночь вывезено 5 800 кубометров снежных масс. Для противогололедной обработки дорог и тротуаров израсходовано 490 тонн песко-соляной смеси и 60 тонн галита», - уточнили в мэрии.
Днем 6-го числа на расчистку снега выехали 115 единиц техники и 105 сотрудников МУП «Пензадормост». Они убирают Привокзальную площадь, путепровод на улице Толстого, проспект Победы и улицу Карпинского.
Силами МУП «Зеленое хозяйство» (65 человек, 22 машины) от снега расчищаются скверы.
Дворы убирают управляющие компании и ТСЖ.
Снегопад продолжается. 6-го числа ситуация усложнилась из-за сильного ветра, порывы которого достигают 15-18 метров в секунду.
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Тротуар на ул.Ленина возле магнита вообще ни кто не чистит.