В школе № 66 заявили, что детей не принуждали рисовать открытки бойцам

09.12.2022 | 17:52

Директор школы № 66 г. Пензы Ирина Авдонина прокомментировала информацию, что в ее учебном заведении учеников принуждают участвовать в акции «Фронтовые открытки» и ставят за это оценки в журнал.

«В школе проходит акция «Фронтовая открытка», где на классных часах по темам гражданского и патриотического воспитания ученики по желанию пишут письма и рисуют открытки для мобилизованных. Учителям даны разъяснения, что участие детей в акциях добровольно и проходит только в рамках внеурочной деятельности, оценки за это не ставятся», - цитирует Ирину Авдонину телеграм-канал «Объясняем. Пензенская область».

Ранее в Сети появилась информация, что в 5-х и 9-х классах школы № 66 детей якобы обязали рисовать и подписывать открытки бойцам, предупредив, что за работу выставят оценки.

Пятиклассникам обещали оценку по ИЗО, девятиклассникам - по предмету «Родная литература».

Ранее Министерство образования Пензенской области назвало фейком сведения, что в школьных чатах учителя рассылают списки необходимого для мобилизованных к Новому году.