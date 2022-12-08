В Минобре опровергли сбор помощи бойцам через родительские чаты

08.12.2022 | 07:47

Министерство образования Пензенской области назвало фейком сведения о том, что в пензенских школьных чатах учителя рассылают списки необходимого для мобилизованных к Новому году.

Сообщение об этом опубликовано в телеграм-канале регионального минобра.

«Данная информация не соответствует действительности. Ни Министерством образования Пензенской области, ни управлениями образования муниципалитетов подобного рода распоряжений не давалось», - говорится в нем.

Также отмечается, что родительские чаты предназначены только для организации образовательного процесса и не используются для сбора гуманитарной помощи.

В октябре стало известно, что деньги на помощь участникам СВО незаконно собирали со студентов Пензенского архитектурно-строительного колледжа.

«Проведена проверка. Сбор денежных средств признан незаконным. Все должностные лица, причастные к данному мероприятию, понесут заслуженное наказание. Все денежные средства, взятые со студентов, будут им возвращены», - заверила начальник управления образовательной политики в сфере общего и дополнительного образования регионального минобра Ирина Барыкина.

Также мэр Кузнецка Сергей Златогорский предупредил, что деньги на гуманитарную помощь должны поступать от родителей детсадовцев и школьников исключительно добровольно.

«Я знаю, что школы и детсады задействованы, но ни в коем случае это не должно происходить в формате сбора денег… Для этого есть взрослые люди, которые по другим каналам собирают эти средства, бизнес помогает. А дети больше должны душой в этом участвовать либо тем, что им по силам. Пусть письма пишут, есть чем заняться, главное - не с родителей трясти», - заявил он.